"Saim Tut'un 'Bakan Danışmanlığı' gibi bir görevi bulunmamaktadır"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, sosyal medya mesajları gündeme gelen ve "bakan danışmanı" olduğu iddia edilen Saim Tut adlı kişinin böyle bir görevi bulunmadığı, bu kişinin Bakanlığın ilgili kuruluşu iştiraki bir şirketin idari personeli olduğu belirtilerek, "Söz konusu kişinin sosyal medya paylaşımları şahsına ait olup, Bakanlığımızı ve Sayın Bakanımızı hiçbir şeklide temsil etmemektedir." ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün internet sitelerinde ve sosyal medyada yer alan "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün Danışmanı Saim Tut'un sosyal medyada yaptığı yorumlarla ilgili olarak CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal soru önergesi verdi" şeklinde çıkan haberlere ilişkin, Tut'un bakan danışmanlığı görevinin bulunmadığı bildirildi.

Saim Tut'un, Bakanlığın ilgili kuruluşu iştiraki bir şirketin idari personeli olduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, "Söz konusu kişinin sosyal medya paylaşımları şahsına ait olup, Bakanlığımızı ve Sayın Bakanımızı doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şeklide temsil etmemektedir." değerlendirmesine yer verildi.

Saim Tut