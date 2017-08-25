TSK, terör örgütü PYD'nin Afrin'deki mevzilerini ateş altına aldı. Kilis'in sınır hattındaki karakollardan obüslerle terör örgütünün Suriye'deki uzantısı PYD'nin Afrin'deki mevzileri vuruldu. Top sesleri, Kilis kent merkezinden de duyuldu. Afrin kırsalı ve Marenez bölgesinde PYD mevzilerine çok sayıda atış yapıldı. ÖSO'ya bağlı birlikler de karadan PYD'ye yönelik operasyon başlattı. Azez kırsalında ÖSO ile terör örgütü üyeleri arasında çatışma yaşandı.

SINIR HATTINA SEVKİYAT YAPILDI

Kilis sınır hattında güvenlik önlemleri arttırılırken karakollara askeri sevkiyat yapıldı.

Çevre illerden getirilen obüs ve zırhlı personel taşıyıcıları Kilis'teki sınır birliklerinde konuşlandırıldı. 6 obüs 4 zırhlı personel taşıyıcı sınır hattındaki karakollara noktalara sevk edildi.