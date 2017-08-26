İstanbul'da sokak ortasında kadına şiddet kamerada

İstanbul Maltepe'de bir adam, eşini sokak ortasında tekme tokat dövdü. Vatandaşların tepki göstermesini fırsat bilen kadın kaçarak kocasının elinden kurtulurken olayı gören polis ise adamı gözaltına aldı.



İHA'nın haberine göre; Olay, Maltepe Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak ortasında bir adam karısını dövdü. Yol kenarında park halinde bulunan araçların arasına sıkıştırdığı kadını döven adama çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.

Adamın çevredeki vatandaşlarla konuşmasını fırsat bilen kadın kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Çevrede bulunan vatandaşlar kadına şiddet uygulayan adamın etrafını sararak duruma tepki gösterdi. Yaşanan kavgayı gören polis memurları adamı gözaltına aldı.

KADIN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Kadının kocasından şikayetçi olmaması üzerine adamın ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

kadına şiddet

istanbul

maltepe