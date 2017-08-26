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İstanbul'da sokak ortasında kadına şiddet kamerada

Maltepe'de sokak ortasında eşine şiddet uygulayan adam gözaltına alındı. Şiddet anı kameralara yansıdı

26 Ağustos 2017 Cumartesi, 10:59:40 Güncelleme: 11:15:03 İHA

İstanbul Maltepe'de bir adam, eşini sokak ortasında tekme tokat dövdü. Vatandaşların tepki göstermesini fırsat bilen kadın kaçarak kocasının elinden kurtulurken olayı gören polis ise adamı gözaltına aldı.

İHA'nın haberine göre; Olay, Maltepe Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak ortasında bir adam karısını dövdü. Yol kenarında park halinde bulunan araçların arasına sıkıştırdığı kadını döven adama çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.

Adamın çevredeki vatandaşlarla konuşmasını fırsat bilen kadın kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Çevrede bulunan vatandaşlar kadına şiddet uygulayan adamın etrafını sararak duruma tepki gösterdi. Yaşanan kavgayı gören polis memurları adamı gözaltına aldı.

KADIN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Kadının kocasından şikayetçi olmaması üzerine adamın ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 10 dakika önce
    şiddet olaylarında (kadın- çocuk- erkek ayırmadan) mağdur kişi şikayetçi olmasa dahi, devletin işlem yapması, serbest bırakmaması gerekiyor. Yoksa şiddet suçların da azalma olmaz.
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