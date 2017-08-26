Kurban Bayramı tatilinin 10 güne uzatılmasıyla birlikte vatandaşlar bir yandan Kurban Bayramı'nı beklerken, bir yandan da "Bayramda bankalar açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki Bayramda bankalar açık mı? Bankalar bayramda çalışacak mı? İşte merak edilen soruya dair detaylar...

BANKALAR BAYRAMDA ÇALIŞACAK MI?

10 günlük bayram tatili kapsmında bankaların nasıl hizmet vereceği en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Bayramda veya bayram tatilinde bankalar aracılığıyla hesap işlemleri yapmak isteyen vatandaşlar, bayramda bankalarda bu işlemlerini yapıp yapamayacaklarını araştırıyor.

26 Ağustos'ta başlayan 10 günlük tatil kapsamında bankalar, diğer kurumlara göre farklı şekilde hizmet verecek. İşte bankaların bayramdaki çalışma programı;

28 Ağustos Pazartesi: Açık

29 Ağustos Salı: Açık

30 Ağustos Çarşamba Zafer Bayramı: Tatil

31 Ağustos 2017 Perşembe - Arefe: Yarım Gün

1 Eylül 2017 Cuma - Kurban Bayramı 1. Gün: Kapalı

2 Eylül 2017 Cumartesi - Kurban Bayramı 2. Gün: Kapalı

3 Eylül 2017 Pazar - Kurban Bayramı 3. Gün: Kapalı

4 Eylül 2017 Pazartesi - Kurban Bayramı 4. Gün: Kapalı

Resmi tatil kapsamında banka şubelerinin tamamı kapalı olacak ve aynı zamanda internet bankacılığı yoluyla yapılan tüm EFT (başka bir bankadaki hesaba para aktarma) işlemleri de ilk mesai gününde işleme alınacak. Buna bağlı olarak, hesap işlemleri ve ödemelerin aktarılması, 5 Eylül Salı günü saat 08:00 itibarıyla gerçekleştirilebilecek.

Bankalar bayramda açık mı?

Bayramda bankalar çalışıyor mu?

pazartesi