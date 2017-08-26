İstanbul'da yollar 'bayram' etti

Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olarak açıklanmasının ardından tatilini dışarıda geçirmek isteyen bazı vatandaşlar dün İstanbul'dan ayrıldı. Hafta sonu özellikle Cumartesi günleri yoğunluk yaşanan şehirde yollar boş kaldı.

İHA'nın haberine göre; Kentte trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre yüzde 8 olarak görüldü.

E-5 VE KÖPRÜDE YOĞUNLUK YAŞANMADI

E-5 Karayolu'nda ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde herhangi bir yoğunluk yaşanmadı.

TEM VE D-100'DE YOĞUNLUK YAŞANMADI

Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde TEM otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Kocaeli geçişinde ise yoğunluk meydana gelmedi.

10 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle dün akşam saatlerinde TEM otoyolu ve D-100 Karayolu'nun İzmit kesiminde Ankara istikametine doğru yoğunluk oldu. Bu sabah tatilin ilk gününde TEM ve D-100 Karayolu'nda yoğunluk yaşanmadı.

Ankara istikametindeki diğer günlere nazaran daha fazla araç olurken, trafiğin akışında sorun oluşmadı. Zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı kazalar nedeniyle bazı bölgelerde ulaşım yavaşlasa da tatilciler yollarına devam etti.

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