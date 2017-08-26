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Bitlis'te terör operasyonu

Bitlis'te bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi

26 Ağustos 2017 Cumartesi, 11:19:07 Güncelleme: 11:20:29 İHA

Bitlis'in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince ilçeye bağlı Yaylacık, Karaağaç, Çalışkanlar, Oymapınar, Akbıyık, Sağınlı, Yolbilen ve Meydan köylerinde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan ve İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheliler İ.G., Ş.G., İ.E., E.Ç., Y.Ç., A.Ç., A.G., B.Ç., A.G., H.G., B.K., M.Ç., F.G., A.Ç., S.A., A.A., F.Ç., Y.U., M.A., N.K. ve Ç.A. adliyeye sevk edildi.

 

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