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GÜNDEM

Kilis'te Suriyeli sığınmacılar, Kurban Bayramı için Suriye'ye dönüyor

Kilis'te bayram göçü! Koşarak geçtiler

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeli sığınmacıların, Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan geçişleri devam ediyor. Bayramı ülkelerinde kutlamak için başvuran yaklaşık 47 bin Suriyeli'den sınırı geçenlerin sayısı 30 bine ulaştı

26 Ağustos 2017 Cumartesi, 11:26:46 Güncelleme: 13:37:15 DHA

İç karışıklığın sürdüğü Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütlerinden temizlenen bölgelere, Kurban Bayramı nedeniyle valiliğin izniyle gitmek isteyen sığınmacıların Öncüpınar Kapısı'ndaki geçişleri sürüyor. DHA'nın haberine göre; Ülkelerine gitmek için sınır kapısına akın eden yüzlerce Suriyeli, burada uzun kuyruklar oluşturdu.

KOŞARAK GEÇTİLER

Sınırda oluşturulan 7 kontrol noktasında işlemleri yapılan Suriyeliler, ardından ülkelerine geçiş yapıyor. Suriyelilerin koşarak ülkelerine geçmeleri dikkat çekti. Geçişlerin başladığı 15 Ağustos'tan bu yana, bayramı ülkelerinde geçirmek için randevu alan 47 bin 322 Suriyeli'den, 30 bininin sınır kapısında işlem yapıp Suriye'ye gittiği belirtildi.

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YORUMLAR 139
  • Misafir 5 dakika önce
    almayın bunları geri yeteeerrrrr
  • Misafir 6 dakika önce
    Vatansız korkaklar
  • Misafir 7 dakika önce
    herkez doğduğu yere geri donmek ister
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