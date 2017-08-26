Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), internet sitesi üzerinden İstanbul'da bugün ve yarın yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini paylaştı. BEDAŞ'ın paylaştığı elektrik kesintisi programında göre bazı ilçelerde belirli saat aralıklarında elektrik kesintisi uygulanacak. Peki İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek? İşte detaylar...

26 AĞUSTOS 2017 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- KEMER Mh., ŞEHİT MUSTAFA DÜNDAR Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- CİHANGİR Mh., SANAYİ Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- KAYABAŞI Mh., ÇİMEN Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- TURGUT REİS Mh., 411. Sk., 412. Sk., 413. Sk., KARAOSMANOĞLU Cd., 428. Sk., 431. Sk., 429. Sk., 432. Sk., 511. Sk., 512. Sk., 513. Sk., CENGİZ TOPEL Cd., 425. Sk., 420. Sk., 507. Sk., 508. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- REŞİTPAŞA Mh., İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTİNYE BAYIRI Cd.DESİ) KÃ¼m., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- İZZETTİN Mh., KESTANELİK Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- BEYLİKDÜZÜ OSB Mh., 5. Cd., 15. Cd., 14. Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 14:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- KANARYA Mh., KIZ KUŞU Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- DİKİLİTAŞ Mh., BARBAROS. Sk., BESTEKAR Sk., DİKİLİTAŞ Sk., DUTLUK İÇİ Sk., EMİRHAN Cd., FİLİZ Sk., HORA Sk., MUKATAACI Sk., OTOPARK ÇIKMAZI Sk., SARAKA ÇIKMAZI Sk., SETÜSTÜ Sk., ŞEHİT CAHİT GÖKALP Sk., YENİ GELİN ZERDE Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 06:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

27 AĞUSTOS 2017 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- MAHMUTBEY Mh., 10. YOL Sk., 11. YOL Sk., 12. Sk., 8. YOL Sk., 9. YOL Sk., 12. YOL Sk., 28. YOL Sk., 25. YOL Sk., 45. YOL Sk., 44. YOL Sk., 46. YOL Sk., 48. YOL Sk., 49. YOL Sk., 50. YOL Sk., 40. YOL Sk., 41. YOL Sk., 42. YOL Sk., 43. YOL Sk., 39. YOL Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- AKÇABURGAZ Mh., 3055. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- YAKUPLU Mh., 126. Sk., 128. Sk., 83. Sk., 85. Sk., HÜRRİYET Bul., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- HACIAHMET Mh., BALTABAŞ Sk., DEV SÜLEYMAN Sk., FADİL ARİF Sk., GEÇİCİ Sk., HACI AHMET BOSTANI Sk., HACI AHMET KARAKOLU Sk., HACI ZEYNEL Sk., KIR KAHYASI Sk., KURTULUŞ SALHANESİ Sk., LOKUMCU Sk., MACAR BOSTANI Sk., OMUZDAŞ Sk., REMZİ BABA Sk., SAHANCI Sk., YENİ ALEM Sk., YENİ ASIR Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında FERİKÖY Mh., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MASLAK Mh., AHİ EVRAN Cd., AKASYA Sk., BİLİM Sk., BÜYÜKDERE Cd., BÜYÜKDERE BAHÇEKÖY YOLU Cd., DEREBOYU 2 Cd., ESKİ BÜYÜKDERE Cd., MEZARLIK Sk., SÖĞÜT Sk., SÜMER Sk., ZÜMRÜT Sk., AKGÜN Cd., DERBENT Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- PİYALEPAŞA Mh., AKÇAY Sk., AKMAN Sk., ARDIÇ Sk., ATLAS Sk., AYDIN Sk., CAN Sk., ÇAVUŞOĞLU Sk., DOĞAN Sk., FATİH SULTAN Cd., IŞIKLI Sk., KARADUT Sk., KUZEY Sk., SIRAÇ Sk., ŞEN Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- HADIMKÖY Mh., MUSTAFA İNAN Cd., DR. MİTHAT MARTI Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- PİYALEPAŞA Mh., ERDEM Sk., FATİH SULTAN Cd., FINDIK Sk., GELİNCİK Sk., GÜZEL BAHÇE Sk., KIRANKAYA Sk., KUMRU Sk., KUZEY Sk., NARİN Sk., SESSİZ Sk., FETİHTEPE Mh., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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