Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında çıkan haberde seyahat ettiği belirtilen Adil Öksüz'ün FETÖ'nün mahrem imamı Adil Öksüz olmadığını, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası farklı olan başka bir vatandaş olduğunu, isim ve soy isim benzerliği nedeniyle konunun soruşturma aşamasında araştırıldığını ve isim benzerliği olduğunun tespit edildiğinin anlaşıldığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bazı basın yayın organlarında, 15 Temmuz 2016 tarihinde darbeye teşebbüs eylemini organize eden FETÖ'nün Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz'ün serbest bırakıldıktan sonra hakkında çıkarılan yakalama emrine rağmen defalarca Ankara, İstanbul, İzmir ve Elazığ illerine uçakla seyahat etmesine rağmen havalimanlarında yakalanmadığına ilişkin haberlerle ilgili açıklama yapıldı. Yapılan incelemede haberde seyahat ettiği belirtilen Adil Öksüz'ün FETÖ'nün mahrem imamı Adil Öksüz olmadığı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası farklı olan başka bir vatandaş olduğu, isim ve soy isim benzerliği nedeniyle konunun soruşturma aşamasında araştırıldığı ve isim benzerliği olduğunun tespit edildiğinin anlaşıldığı belirtildi.