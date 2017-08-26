İçişleri Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün, "serbest bırakıldıktan sonra hakkında çıkarılan yakalama emrine rağmen defalarca Ankara, İstanbul, İzmir ve Elazığ'a uçakla seyahat ettiği, havalimanlarında yakalanmadığı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, yapılan inceleme sonucu, haberde seyahat ettiği belirtilen Adil Öksüz'ün, "FETÖ'nün mahrem imamı" firari Adil Öksüz değil, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası farklı başka bir vatandaş olduğu belirtildi.

Açıklamada, isim ve soyadı benzerliği olan vatandaşın, 31 Temmuz 2016 tarihinde Elazığ'dan Ankara aktarmalı İzmir'e uçan 1977 Bingöl Genç doğumlu Adil Öksüz isimli kişi olduğu bildirildi.

Öksüz'ün, dayısının cenazesi için Elazığ'a geldiği ve yanında seyahat ettiği kişinin kız kardeşi Gurbet Demir olduğu kaydedildi.

BİR AÇIKLAMA DA BOZDAĞ'DAN

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da, Çorum'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP'nin Adil Öksüz iddiasıyla ilgili olarak "Elinde ne belge varsa açıkla biz de öğrenelim" dedi.

Bozdağ'ın açıklamaları şu şekilde;

Yakalama kararı çıkmış güya, arkasından tüm Türkiye'de Adil Öksüz aranıyor, ama ne hikmetse Adil Öksüz kendi kimliği ile uçaklara biniyor, Türkiye'nin polisi bu alçak Adil Öksüz'ü yakalamıyor. Adam sormaz mı, bu Adil Öksüz kim? Nüfus bilgilerine bir bakalım, zahmete katlanır insan araştırma yapar. Ama böyle bir araştırma yapmıyor. Bingöl Genç ilçesine kayıtlı aynı isimli Adil Öksüz ile karıştırıyorlar. Gözlerini karartmışlar.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN DA AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında çıkan haberde seyahat ettiği belirtilen Adil Öksüz'ün FETÖ'nün mahrem imamı Adil Öksüz olmadığını, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası farklı olan başka bir vatandaş olduğunu, isim ve soy isim benzerliği nedeniyle konunun soruşturma aşamasında araştırıldığını ve isim benzerliği olduğunun tespit edildiğinin anlaşıldığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bazı basın yayın organlarında, 15 Temmuz 2016 tarihinde darbeye teşebbüs eylemini organize eden FETÖ'nün Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz'ün serbest bırakıldıktan sonra hakkında çıkarılan yakalama emrine rağmen defalarca Ankara, İstanbul, İzmir ve Elazığ illerine uçakla seyahat etmesine rağmen havalimanlarında yakalanmadığına ilişkin haberlerle ilgili açıklama yapıldı. Yapılan incelemede haberde seyahat ettiği belirtilen Adil Öksüz'ün FETÖ'nün mahrem imamı Adil Öksüz olmadığı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası farklı olan başka bir vatandaş olduğu, isim ve soy isim benzerliği nedeniyle konunun soruşturma aşamasında araştırıldığı ve isim benzerliği olduğunun tespit edildiğinin anlaşıldığı belirtildi.