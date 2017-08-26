Adana'nın Merkez Yüreğir İlçesi'ndeki 606 yataklı Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde meydana gelen olayda, oksijen tedavisi ve solunum desteği alan bazı hastaların fenalaşması üzerine durum başhekimliğe bildirildi.

DHA'nın haberine göre; Bunun üzerine ünite tahliye edilerek buradaki hastalardan 25'i kent içindeki başka hastanelere sevk edildi. Hastaneye gelen AFAD ekipleri, gaz ölçümü yaptı. Başlatılan soruşturma ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, hastalara verilen azot gazları içerisinde hidrojen sülfür ve karbonmonoksit gazı varlığı emareleri görüldüğü ihtimali üzerinde durulduğunu bildirdi. Hastanede ameliyatlar durdurulurken, solunum desteği alması gereken tüm hastalar başka hastanelere sevk edildi.

SURİYELİ 1 KİŞİ ÖLDÜ

Tam donanımlı ambulanslarla başka hastanelere sevk edilen hastalardan, Suriyeli 51 yaşındaki Muhammet Ecu, götürüldüğü Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Ecu'nun kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsi ardından kesinlik kazanacak.

Gaz kaçağının olduğu sırada devam eden ameliyatların da yarıda kaldığı ortaya çıktı. Ameliyathanedeki bazı hastaların kesiklerinin dikilerek başka hastanelere götürüldüğü belirtildi.

FİRMA SORUMLUSU GÖZALTINA ALINDI

Hastaneye farklı nitelikte gaz getiren firmanın sorumlusunu gözaltına alındı. Tüm gaz tüpleri ise incelemeye alındı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş bugün hastaneye gelerek incelemelerde bulundu. Demirtaş, olayın detaylı araştırıldığını belirtti.