Mesut Mertcan son yolculuğuna uğurlandı

Son yıllarını Adana Huzurevi'nde geçiren ve çeşitli rahatsızlıkları bulunan Mertcan, dün hayatını kaybetti. 12 Eylül 1980 darbe bildirisini TRT'de okumasıyla akıllara kazınan Mertcan için önce TRT Çukurova Bölge Müdürlüğü ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde tören düzenlendi.

Mertcan'ın naaşı törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Seyhan ilçesindeki Akkapı Mezarlığı'na getirildi.

Mertcan'ın eski 2 eşi, fotoğrafını taşıyan çocukları, oğlu, kuzenleri, kent protokolü ve çok sayıda seveninin katılımıyla cenaze namazı kılındı ve helallik alındı. Namazın ardından Mertcan'ın naaşı omuzlara alınarak dualarla toprağa verildi.

Mesut Mertcan'ın törenine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli ve çok sayıda siyasi çelenk gönderdi.

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