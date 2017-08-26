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Mesut Mertcan son yolculuğuna uğurlandı

TRT'de spikerlik yaptığı dönemde 12 Eylül 1980 darbe bildirisini okumasıyla akıllara kazınan spiker Mesut Mertcan'ın (71) cenazesi Adana'da toprağa verildi

26 Ağustos 2017 Cumartesi, 15:16:39 Güncelleme: 15:27:25 İHA

Son yıllarını Adana Huzurevi'nde geçiren ve çeşitli rahatsızlıkları bulunan Mertcan, dün hayatını kaybetti. 12 Eylül 1980 darbe bildirisini TRT'de okumasıyla akıllara kazınan Mertcan için önce TRT Çukurova Bölge Müdürlüğü ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde tören düzenlendi.

Mertcan'ın naaşı törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Seyhan ilçesindeki Akkapı Mezarlığı'na getirildi.
Mertcan'ın eski 2 eşi, fotoğrafını taşıyan çocukları, oğlu, kuzenleri, kent protokolü ve çok sayıda seveninin katılımıyla cenaze namazı kılındı ve helallik alındı. Namazın ardından Mertcan'ın naaşı omuzlara alınarak dualarla toprağa verildi.

Mesut Mertcan'ın törenine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli ve çok sayıda siyasi çelenk gönderdi.

 

  • mesut mertcan
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