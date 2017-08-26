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Dışişleri Bakanlığı'ndan Kuzey Kore'ye kınama

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'yi üç balistik füze fırlatması nedeniyle kınadı

26 Ağustos 2017 Cumartesi, 18:28:50 Güncelleme: 18:30:44 DHA

DHA'nın haberine göre; Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) 26 Ağustos 2017 tarihinde, BM Güvenlik Konseyi Kararları hilafına gerçekleştirdiği ve bölgedeki gerginliği daha da arttıracak üç balistik füze fırlatımını kınıyoruz. KDHC'yi, BM Güvenlik Konseyi Kararlarına uymaya ve bölgede daha fazla tırmanma yaşanmasına neden olabilecek her türlü kışkırtıcı davranıştan uzak durmaya çağırıyoruz." 

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