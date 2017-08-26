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İstanbul Başakşehir'de pompalı tüfekle etrafa ateş açıp çevreye saldırdılar

İstanbul Başakşehir'de tartışması kavgaya dönüştü. Bir grup pompalı tüfeklerle etrafa ateş açtı, sopalarla iş yerlerinin ve araçların camlarını kırdı

26 Ağustos 2017 Cumartesi, 18:41:38 Güncelleme: 19:06:13 DHA

DHA'nın haberine göre, İstanbul  Başakşehir'de, sanayi sitesinde park etme tartışması kavgaya dönüştü. Kavganın ardından sanayi sitesini basan grup , iş yerlerine ve araçlara pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.



Sopa ve kesici aletlerle de dehşet saçan saldırganlar, 3 işyeri ve 6 otomobile zarar vererek kaçtı. O anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.



Olay, saat 13.00 sıralarında Başakşehir'deki bir sanayi sitesinde meydana geldi. Sanayi sitesine gelen 2 kişi, bir işyerinin önüne araçlarını park etmek istedi. İşyeri çalışanları, bu kişileri park etmemeleri yönünde uyardı. Bunun üzerine kısa süreli yaşanan tartışma çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırıldı. 



DÜKKANLARA VE ARAÇLARA ZARAR VERDİLER

Kavga eden 2 kişi bir süre sonra sanayi sitesine arkadaşlarıyla birlikte geldi. Grup, pompalı tüfeklerle işyerlerine rastgele ateş açıp ellerindeki sopalarla araçların camlarını kırdı. Saldırganlar daha sonra hızla olay yerinden kaçtı. Olayda bir kişi hafif şekilde yaralandı.

ÇEVREDEKİLER O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Sanayi sitesindekiler o anları cep telefonuyla görüntülediler. Görüntülerde, elinde pompalı tüfek olan saldırganın işyerlerini hedef alarak art arda ateş ettiği görülüyor. Bu arada, bazı saldırganların elinde ise kesici aletler görülüyor. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganların yakalanması için delil çalışması yaptı. Polis, iş yerlerindeki güvenlik kamera görüntülerine de el koydu. Sanayi çalışanları, tartışmanın ardından saldırganların tekrar olay yerine gelerek çevreye silah ve kesici aletlerle zarar verdiğini söyledi. Sanayideki 3 işyeri ve 6 otomobile zarar veren zanlıların yakalanması için polisin inceleme çalışmaları devam ediyor.

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