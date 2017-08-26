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Kahramanmaraş'taki kavgada silahlar konuştu, 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesi'nde, polis memuru 44 yaşındaki Ertem Y. ile 46 yaşındaki Mustafa Y. arasında kavga çıktı. Olay sonrası yaralılar hastanelere kaldırıldı

26 Ağustos 2017 Cumartesi, 19:19:59 Güncelleme: 19:25:25 DHA

DHA'nın haberine göre, öğleden sonra Kahramanmaraş Çığşar Mahallesi'nde meydana geldi. Siirt'te görev yaparken Mersin'e atanan polis memuru Ertem Y., izinli olarak geldiği memleketinde bilinmeyen nedenle Mustafa Y. ile tartışmaya başladı.

Taraflar arasında çıkan arbede sırasında polis Ertem Y., iddiaya göre yanındaki beylik tabancasını çekti. Bu sırada tabanca ateş aldı ve Mustafa Y. kasığından yaralandı. Silah sesleriyle gelen Mustafa Y.'nin yakınları da polis memuru Ertem Y. ile yanında bulunan arkadaşı 60 yaşındaki Cafer Ö.'ye saldırıp tartakladı.

Tabancayla yaralanan Mustafa Y. ile yakınlarının tartaklamasa sonucu yaralanan polis memuru Ethem Y. ve yanındaki Cafer Ö., gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla götürüldükleri Andırın Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kahramanmaraş'taki çeşitli hastanelere sevk edildi.

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