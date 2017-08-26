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Eskişehir Atatürk heykeli
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Eskişehir'de Atatürk heykeline sprey boyalı saldırı 

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi hizmet binası önünde bulunan ve açılışı dün yapılan Atatürk heykeli saldırıya uğradı

26 Ağustos 2017 Cumartesi, 19:38:42 Güncelleme: 19:47:14

Habertürk Haber Merkezi'nden Can Hacıoğlu'nun haberine göre Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından belediye önüne yaptırılan Atatürk heykelinin kaidesine sprey boyalı saldırı düzenlendi. Atatürk'ün sözlerini boyayla silmek isteyen bir kişi, gözaltına alındı. 

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi hizmet binası önünde bulunan ve açılışı dün yapılan Atatürk heykeli, saat 15.30 sıralarında saldırıya uğradı. Heykelin bulunduğu alana gelen 50 yaşındaki O.M., kaidenin üzerindeki, 'Ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım Bilim ve Akıldır' yazısına yeşil sprey boya sıktı. Ardından da çarpı işareti koydu. Sprey boyalı saldırıyı gören özel güvenlik görevlileri, O.M.'yi yakaladı. Şüpheli, olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan O.M., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan, boyalı saldırıda zarar gören Atatürk'ün sözleri yazılı kaidenin etrafı görevliler tarafından beyaz bezle kapatıldı.

 

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