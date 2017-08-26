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Muğla'da Suriyeli 62 kaçak göçmen yakalandı

Muğla Dalaman'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye uyruklu 62 kaçak göçmen yakalandı

26 Ağustos 2017 Cumartesi, 19:43:37 Güncelleme: 19:51:21 İHA

İHA'nın haberine göre, Dalaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek çalışma başlattı.
Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından yaptığı operasyon sonucu, Kille koyunda ormanlık alanda, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 62 kaçak göçmen yakaladı.

İfadeleri alınmak için İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

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