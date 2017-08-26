İHA'nın haberine göre, Dalaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından yaptığı operasyon sonucu, Kille koyunda ormanlık alanda, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 62 kaçak göçmen yakaladı.



İfadeleri alınmak için İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

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