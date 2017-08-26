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Samsun'da denizde ölüm kalım savaşı yaşayan 2 kişi son anda kurtarıldı

Samsun'un Yakakent ilçesinde denize giren iki kişi can pazarı yaşadı. Boğulmaktan son anda kurtarıldılar

26 Ağustos 2017 Cumartesi, 20:19:58 Güncelleme: 20:25:04 İHA

İHA'nın haberine göre, Samsun Yakakent merkezi sahil şeridinde denize giren Talip Kurt ve Gürkan Aydın isimli iki arkadaş onlarca insanın gözleri önünde dalgalar arasında boğulma tehlikesi geçirdi.

Dalgalar arasında boğulma geçiren gençlerin yardımına yetişen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Cankurtaran ekipleri Talip Kurt ve Gürkan Aydın'ı kurtarmak için harekete geçti.



Dalgalara ve akıntıya kapılan 2 genci denizden çıkartmak için büyük bir mücadele veren cankurtaran ekipleri 2 genci son anda boğulmaktan kurtararak denizden çıkardılar.



Denizden çıkartılan 2 genç olay yerine gelen ambulansla Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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