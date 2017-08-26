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Üsküdar polisle mahallle sakinleri arasında arbede: 1 polis yaralı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin son anda gelmekten vazgeçtiği Üsküdar'daki kentsel dönüşüm töreni için hazırlanan alanda mahalliler protesto yaptı, 1 polis yaralandı

26 Ağustos 2017 Cumartesi, 20:23:32 Güncelleme: 20:33:47 DHA

Üsküdar Kirazlıtepe'de kentsel dönüşüm protestosunda bulunan mahalle sakinlerine polis müdahale etti.

DHA'nın haberine göre; Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin son anda gelmekten vazgeçtiği tören alanının çevresinde eylem yapan gruba polis biber gazıyla müdahale etti.

Sabah saatlerinden itibaren ellerinde dövizlerle alan çevresinde bulunan grup, polise taş atarak karşılık verdi. Çıkan olaylarda bir çevik kuvvet polisi yaralandı.

Müdahale sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu eylemciler ara sokaklara girerek uzaklaştı.
Grup dağılırken binanın yıkımına güvenlik önlemi içinde devam edildi.

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