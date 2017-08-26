Muzaffer İzgü hayatını kaybetti

Çocuk kitaplarının usta yazarı Muzaffer İzgü, 84 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine Ağustos ayının ilk haftasında kaldırılan İzgü, kanser olduğunu öğrendikten sonra evine dönmek istemiş ve tedaviyi kabul etmemişti.

Muzaffer İzgü'nün cenaze törenine ilişkin bilginin ailesi tarafından daha sonra verileceği belirtildi.

Türk edebiyatının ünlü ismi 98'i çocuk kitabı olmak üzere yayımlanmış 154 kitabı bulunan İzgü, sağlık durumu dolayısıyla yazmaya ara vermişti.

Adana doğumlu yazar, 3 çocuk babasıydı.

MUZAFFER İZGÜ KİMDİR?

Muzaffer İzgü, 29 Ekim 1933 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Yoksul bir çocukluk geçiren İzgü, eğitim hayatı esnasında bulaşıkçılık, garsonluk ve sinemalarda gazoz satıcılığı gibi birçok işte çalıştı.

İnönü Okulu, Gazipaşa İlkokulu, İstiklal İlkokulu, Tepebağ Ortaokulu ve Diyarbakır Öğretmenokulu'nda eğitimini tamamladı ve ardından Aydın'daki Güzelhisar İlkokulu'nda öğretmenlik yapmaya başladı. 11 yıl süren ilkokul öğretmenliğinden sonra ortaokul öğretmenliğine geçiş yaptı ve Aydın Gazipaşa Ortaokulu'nda Türkçe öğretmenliği yaptı.

1978 yılında emekli oldu ve öğretmenliği bıraktı. Emekliliğiyle birlikte İzmir'e yerleşen Muzaffer İzgü, ilk yazılarını 1959 yılında Hüraydın Gazetesi'nde yayınladı. Küçük öykü ve röportajlar derleyen İzgü, 1964 yılından itibaren yazarlığını Demokrat İzmir Gazetesi'nde sürdürdü.

Zamanla, röportaj ve öykülerin yanı sıra tiyatro oyunu yazmaya yönelen İzgü, özel tiyatrolarda oynanan, radyolarda yayınlanan oyun ve skeçleriyle ün yaptı. Yazdığı ilk oyun, Nejat Uygur için yazdığı İnsaniyettin'dir.

Kazandığı Ödüller

"Hıdır Baba" öyküsüyle 1977 Nasrettin Hoca Gülmece Öykü Yarışması üçüncülük ödülü

"Anayasa, Hangi Anayasa" öyküsüyle 1977 Milliyet Sanat Dergisi Gülmece Öyküsü Yarışması ikincilik ödülü

"Donumdaki Para" kitabıyla 1978 Türk Dil Kurumu Öykü Ödülü

Dayak Birincisi adlı çocuk romanıyla 1980 Bulgaristan Altın Kirpi Gülmece Ödülü

"Uçtu Uçtu Ali Uçtu" romanıyla, 1980 İstanbul Uluslararası Çocuk Kitapları Fuarı birincilik ödülü

TÖMER'in düzenlediği 1997 En Başarılı Çocuk Kitapları Yarışması'nda Türkiye ikinciliği

Yazdığı Romanlar

Gecekondu

İlyas Efendi

Halo Dayı

Kasabanın Yarısı

Zıkkımın Kökü

Çizmeli Osman

Yazdığı Oyunlar

İnsaniyettin

Kara Düzen

Reçetesi Peçete

Gön

Utanmıyorum Üşüyorum

Her Devrin İti

Yazdığı Öykü ve Mizah Eserleri

Bando Takımı

Anneannem (seri)

Donumdaki Para

Deliye Her Gün Bayram

Sen Kim Hovardalık Kim?

Her Eve Bir Karakol

Dayak Birincisi

Devlet Babanın Tonton Çocuğu

Çanak Çömlek Patladı

Üç Halka Yirmibeş

Ortadireği Yıkan Ayı

İşte Mühür İşte Sen

Devletin Malı Deniz

Azrail Nasıl Rüşvet Yedi

Siz Bilirsiniz Paşam

Şeker Kız

Bir Namussuz Aranıyor

Lüp Lüp Makinesi

Yıl Sıfır Darbe Hazır

Bizim Ayılar Amerikalıları Çok Sever

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