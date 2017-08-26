Muzaffer İzgü hayatını kaybetti

Çocuk kitaplarının usta yazarı Muzaffer İzgü, 84 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybetti.
İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine Ağustos ayının ilk haftasında kaldırılan İzgü, kanser olduğunu öğrendikten sonra evine dönmek istemiş ve tedaviyi kabul etmemişti.
Muzaffer İzgü'nün cenaze törenine ilişkin bilginin ailesi tarafından daha sonra verileceği belirtildi.
Türk edebiyatının ünlü ismi 98'i çocuk kitabı olmak üzere yayımlanmış 154 kitabı bulunan İzgü, sağlık durumu dolayısıyla yazmaya ara vermişti.
Adana doğumlu yazar, 3 çocuk babasıydı.
MUZAFFER İZGÜ KİMDİR?
Muzaffer İzgü, 29 Ekim 1933 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Yoksul bir çocukluk geçiren İzgü, eğitim hayatı esnasında bulaşıkçılık, garsonluk ve sinemalarda gazoz satıcılığı gibi birçok işte çalıştı.
İnönü Okulu, Gazipaşa İlkokulu, İstiklal İlkokulu, Tepebağ Ortaokulu ve Diyarbakır Öğretmenokulu'nda eğitimini tamamladı ve ardından Aydın'daki Güzelhisar İlkokulu'nda öğretmenlik yapmaya başladı. 11 yıl süren ilkokul öğretmenliğinden sonra ortaokul öğretmenliğine geçiş yaptı ve Aydın Gazipaşa Ortaokulu'nda Türkçe öğretmenliği yaptı.
1978 yılında emekli oldu ve öğretmenliği bıraktı. Emekliliğiyle birlikte İzmir'e yerleşen Muzaffer İzgü, ilk yazılarını 1959 yılında Hüraydın Gazetesi'nde yayınladı. Küçük öykü ve röportajlar derleyen İzgü, 1964 yılından itibaren yazarlığını Demokrat İzmir Gazetesi'nde sürdürdü.
Zamanla, röportaj ve öykülerin yanı sıra tiyatro oyunu yazmaya yönelen İzgü, özel tiyatrolarda oynanan, radyolarda yayınlanan oyun ve skeçleriyle ün yaptı. Yazdığı ilk oyun, Nejat Uygur için yazdığı İnsaniyettin'dir.
Kazandığı Ödüller
- "Hıdır Baba" öyküsüyle 1977 Nasrettin Hoca Gülmece Öykü Yarışması üçüncülük ödülü
- "Anayasa, Hangi Anayasa" öyküsüyle 1977 Milliyet Sanat Dergisi Gülmece Öyküsü Yarışması ikincilik ödülü
- "Donumdaki Para" kitabıyla 1978 Türk Dil Kurumu Öykü Ödülü
- Dayak Birincisi adlı çocuk romanıyla 1980 Bulgaristan Altın Kirpi Gülmece Ödülü
- "Uçtu Uçtu Ali Uçtu" romanıyla, 1980 İstanbul Uluslararası Çocuk Kitapları Fuarı birincilik ödülü
- TÖMER'in düzenlediği 1997 En Başarılı Çocuk Kitapları Yarışması'nda Türkiye ikinciliği
Yazdığı Romanlar
- Gecekondu
- İlyas Efendi
- Halo Dayı
- Kasabanın Yarısı
- Zıkkımın Kökü
- Çizmeli Osman
Yazdığı Oyunlar
- İnsaniyettin
- Kara Düzen
- Reçetesi Peçete
- Gön
- Utanmıyorum Üşüyorum
- Her Devrin İti
Yazdığı Öykü ve Mizah Eserleri
- Bando Takımı
- Anneannem (seri)
- Donumdaki Para
- Deliye Her Gün Bayram
- Sen Kim Hovardalık Kim?
- Her Eve Bir Karakol
- Dayak Birincisi
- Devlet Babanın Tonton Çocuğu
- Çanak Çömlek Patladı
- Üç Halka Yirmibeş
- Ortadireği Yıkan Ayı
- İşte Mühür İşte Sen
- Devletin Malı Deniz
- Azrail Nasıl Rüşvet Yedi
- Siz Bilirsiniz Paşam
- Şeker Kız
- Bir Namussuz Aranıyor
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