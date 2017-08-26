İHA'nın haberine göre, Şanlıurfa Eyyübiye ilçesine bağlı Küçükhan kırsal Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında yaşanan tartışma silahlı, bıçaklı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.







Kavgada aralarında kadınların da bulunduğu 8 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle mahalleye çok sayıda polis sevk edilirken olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.







Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri de mahallede yeni bir kavganın yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı.







Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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