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İstanbul Beşiktaş'ta yolcu minibüsü seyir halindeyken yandı

İstanbul Beşiktaş'ta seyir halindeyken alev alan minibüs, yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı

27 Ağustos 2017 Pazar, 00:25:00 Güncelleme: 00:36:01 AA

Alınan bilgiye göre, İstanbul Beşiktaş Konaklar Mahallesi Mimoza Sokak'ta seyreden Tahir Özgül'ün kullandığı 34 M 1970 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Araçta yalnız olan sürücü dışarı çıkarken, alevler minibüsü sardı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Sürücü Özgül'ün mesaisini doldurduktan sonra evine gittiği sırada araçta yangının çıktığı öğrenildi.

 

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