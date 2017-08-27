Otobüs şoförüne "Kapıyı niye açmadın" saldırısı

İstanbul Otobüs A.Ş.'ye bağlı 129T hat numaralı Bostancı-Taksim otobüsü, dün saat 20.15'te Bostancı seferini yapmak üzere Taksim'den hareket etti. Habertürk Haber Merkezi'nden Yusuf Doğan'ın haberine göre; Otobüs Barbaros Bulvarı'ndaki Beşiktaş Durağı'na yaklaştığında 3 otobüs nedeniyle durağa giremedi, öndeki otobüslerin hareket etmesi için biraz geride beklemeye başladı. Şoför Nedim Bingül (45), durakta olmadığı için kapıyı açmadı. İddiaya göre bu sırada otobüse binmek isteyen 2 kişiden biri, dışarıdan ön kapıya eliyle vurmaya başladı. Şoför Bingül durağa doğru ilerlerken kapıyı açtı ve dışarıdaki yolcuya, "Caddenin ortasında mı açayım kapıyı? Durağa yanaşmadan açamam" dedi.

ÖN KAPIDAN BİNİP SALDIRDI, ORTA KAPIDAN İNDİ

Bu sırada adının Reşat olduğu öğrenilen yolcu, hareket halindeki otobüse binerek şoför Nedim Bingül'e birkaç yumruk attı. Bingül otobüsü durdurduğunda yolcular araya girerek olayın daha da büyümesini engelledi. Bazı yolcuların tepki göstermesi ve polisi araması üzerine Reşat adlı yolcu ve yanındaki kadın orta kapıdan inerek uzaklaştı. Olayda Nedim Bingül'ün kafasının kanadığı görülürken arbede anları otobüsteki bir yolcu tarafından kayda alındı.

"ÇOK DAHA BÜYÜK OLAYLAR OLABİLİRDİ"

Seferini tamamlayan Bingül olaydan sonra hastaneye giderek tedavi oldu ve 5 gün istirahat raporu aldı. Telefonla ulaştığımız Bingül, "Bu ilk değil, son da olmayacak. Durak gerisinde indirmediğimiz ya da durak gerisinde bindirmediğimiz için kızarlar ama bizim de uymak zorunda olduğumuz kurallar var. Bu olayda da ben kendisine saldırmadım. Saldıracak olsam otobüsü durdururdum. Ben durağa yanaşırken bindi ve vurmaya başladı. Yolcular da şahittir. Ne olduğunu anlamadım. İnanın saldırı ne kadar sürdü onu bile fark edemedim. Hareket halinde olduğum için çok daha büyük olaylar olabilirdi. Hastane işleri nedeniyle şikayetçi olamadım. Yasal sürenin geçerli olduğunu öğrendiğim için önümüzdeki günlerde şikayetçi olacağım" dedi.

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