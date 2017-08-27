'Size bayram şekeri alıp geleceğim' dedi, 3 bin uyuşturucu hapla yakalandı

Konya'da kuruyemişçilik yapan 31 yaşındaki İdris D., İstanbul'dan alıp getirdiği ve cips poşetleri içerisine gizlediği 3 bin hap ile otogarda yakalandı. İdris D'nin İstanbul'a gitmeden önce yakın çevresindeki madde kullanıcılarına 'Size bayram şekeri alıp geleceğim' dediği ileri sürüldü.

DHA'nın haberine göre; Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kuruyemişçilik yapan İdris D'nin yakın çevresindeki uyuşturucu madde kullanıcılarına, 'İstanbul'a gidip size bayram şekeri alıp geleceğim' dediği bilgisini aldı. Polis, İdris D'nin, madde kullanıcıları arasında 'şeker' olarak bilinen uyusturucu haplarını alıp geleceğini değerlendirdi. D'yi izlemeye alan polis, İstanbul'dan Konya'ya gelmek için otobüs bileti aldığını belirledi. Konya'da otogarda önlem alan polis, İstanbul'dan gelen D.'yi otobüsten iner inmez yakaladı.

İdris D'nin elindeki poşette inceleme yapan polis, cips poşetleri içerisine gizlenmiş yaklaşık 3 bin hap ele geçirdi. Hapların kendisine ait olmadığını öne süren İdris D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İdris D'nin bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.