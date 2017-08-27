Binlerce öğrencinin 14 Ağustos - 20 Ağustos tarihleri arasında yaptığı KYK yurt başvurusu için sonuçlar büyük heyecanla bekleniyor. KYK yurt sonuçları için KYK tarafından yapılacak açıklamayı bekleyen öğrenciler, merakla "KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye araştırıyor. Peki KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

Özellikle eğitimini yaşadığı şehrin dışında yapacak olan binlerce öğrenci, üniversite eğitimi boyunca KYK yurtlarında kalabilmek için geçtiğimiz günlerde başlayan KYK yurt başvurularını tamamlamış ve sonuçlar için bekleyişe geçmişti.

KYK'dan gelecek haberi bekleyen öğrenciler, merakla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. KYK'dan alınan bilgiye göre, KYK yurt başvurularının değerlendirme aşaması devam ediyor.

Bu nedenle incelemelerin tamamlanması ve gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından KYK yurt sonuçları öğrencilerin erişimine açılacak ve öğrenciler KYK yurtlarında kalma hakkı kazanıp kazanmadığını sorgulayabilecekler.

KYK yurt sonuçları, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak. Sonuçlar yalnızca bu site üzerinden duyurulacak ve adayların adresine herhangi bir şekilde yazılı sonuç belgesi gönderilmeyecek.

KYK YURT KAYITLARI NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurtlarında kalmaya hak kazanan öğrenciler, ilk olarak kendilerine tanınan süre içerisinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerden veya (http://yurtkur.gsb.gov.tr) adresinde yer alan online ödeme ekranından ilk kayıt ücretini ödeyecekler.

* İlk defa yurda yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti, güvence bedeli ücreti ve yurt kimlik ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. Sabit bir tutar değildir. İlgili banka ATM’lerinde, kyk.ziraatbank.com.tr internet adresinde yer alan e-ödeme ekranında tutar otomatik olarak gözükmektedir.

Ardından yurt kayıt işlemleri için e-Devlet sistemine giriş yapılması gerekiyor. E-Devlet'te yer alan "YURT KAYIT İŞLEMLERİ" hizmetinden taahhütname onayı yapılacak ve kayıt tamamlanacak. Kayıt işlemlerinde bu aşamaları yapan öğrencilerin, yurt müdürlüklerinden başvurma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Öğrenciler kayıtlı oldukları üniversitenin akademik takvim başlangıcına göre KYK yurtlarında barınmaya başlamalıdır. Akademik takvim başlangıcına göre barınmaya başlamayan öğrencilerin yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek durumlarını bildirmeleri gerekmektedir.





KYK yurtlarında barınmaya başlandığında en az 4 adet fotoğraf, kan grubu belgesi, öğrenci belgesi ve varsa başvuru sonuç sayfasında belirtilen öncelik belgesi hazır bulundurulmalıdır. Ayrıca Kurum tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir iban numarası gerekmektedir. Yurt müdürlüklerinin adres ve telefon numaraları KYK'nın internet sitesinde yer almaktadır.

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KYK Yurt Başvuru Sonuçları

KYK yurt sonuçları