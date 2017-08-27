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İstanbul Sarıyer Kilyos açıklarında yük gemisi ortadan ikiye ayrıldı

Sarıyer Kilyos açıklarında yük gemisi ortadan ikiye ayrıldı

Moğolistan bayraklı 'Leonardo' isimli 114 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, tamire gittiği esnada gece saatlerinde Sarıyer Kilyos açıklarında ortadan ikiye bölündü. Geminin içerisindeki 11 kişilik mürettebat, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kurtarıldı

27 Ağustos 2017 Pazar, 11:49:31 Güncelleme: 11:55:16 İHA

İHA'nın haberine göre, gece saatlerinde İstanbul Sarıyer Demirciköy açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1975 yılı yapımı olan 'Leonardo' isimli 114 metre uzunluğundaki nehir tipi kuru yük gemisi, Kilyos açıklarında bel verdi.

11 KİŞİLİK MÜRETTEBAT KURTARILDI

Bir süre bu şekilde sürüklenen gemi gecenin ilerleyen saatlerinde ortadan ikiye ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-3 ve Nene Hatun isimli arama ve kurtarma römorkörleri başta olmak üzere 8 kıyı emniyeti gemisi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, 11 kişilik mürettebatı kurtardı. Gece saatlerinde Rumeli Feneri'nden karaya çıkartılan mürettebat, ambulanslarla kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırıldı.

GEMİ HALATLARLA BAĞLANDI

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, gece saatlerinden bu yana bölünen geminin iki parçasından birini halatla bağlayarak Türkeli Demir Sahasına götürdü. Geminin bir parçası burada demir attırılırken, diğer parçayı bağlama çalışmaları sürüyor.

 

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