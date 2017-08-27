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Van, Muş ve Erzincan'da 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Van, Muş ve Erzincan'daki operasyonlarda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

27 Ağustos 2017 Pazar, 12:02:23 Güncelleme: 12:03:27 HABERTURK.COM

Van, Muş ve Erzincan'da yürütülen operasyonlar kapsamında 7 BTÖ mensubu etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Van-Başkale ilçesi Tahıl Mahallesi kırsalı bölgesinde, 4 BTÖ mensubu, Muş-Merkez ilçe Zovank Yaylası bölgesinde 2 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

Etkisiz hale getirilen BTÖ mensuplarından biri sözde Orta Saha Amed Eyaleti şenyayla Gücü Halkla İlişkiler Sorumlusu Muş-Merkez İlçe nüfusuna kayıtlı Sidar kod adlı Rıdvan YALÇIN 23 olduğu tespit edilmiş, teröristle birlikte,
1 adet M-16 P.Tf.
1 adet AK-47 Kalaşnikov P.Tf. ile birlikte ele geçirilmiştir.
Ayrıca Erzincan-Kemah ilçesi Kurugöl Sırt bölgesinde, 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

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