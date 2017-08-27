Adana'da anız yangınına dönüm başına 42 ile 250 lira arasında para cezası kesilmesine rağmen, anız yakılmaya devam ediyor. Kış mevsiminde kalitesiz kömürün neden olduğu hava kirliliği, yaz mevsiminde koltuğunu anız dumanına bırakıyor. İHA'nın haberine göre; Girdi masraflarını düşürmek ve toprağı ikinci ürüne daha hızlı hazırlanmasını isteyen çiftçiler ile başak toplayıcılarının mısır hasadının ardından kalan anızları yakmasının önüne geçilemedi. Anızların yakılması nedeniyle toprak kalitesi büyük oranda düşerken diğer yandan hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı, nem yoğunluğunun da yaşamı zorlaştırdığı kentte nefes almak dahi güçleşti. Kirli havanın yanı sıra tarlalardan uçan isler, evlerin en ücra köşelerinde bile kendisini gösteriyor.

"ANIZLA BAŞ EDEMİYORUZ"

Seyhan ilçesindeki Bahçeşehir Mahallesi'nde yaşayan ev hanımı 2 çocuk annesi Şirin Eşin, evlerinin balkonuna astıkları çamaşırların küller nedeniyle kirlenmesinden şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Mesela balkonda patlıcan kurutuyoruz ancak isler yüzünden üstünü örtmem gerekiyor. Yanık havasından çok etkileniyorum, nefesim daralıyor. Küçük çocuklarımız var, külleri bilmiyor. Dün arkasından terlik attım; ayaklarının altı hep simsiyah olmuş, evin her tarafında gezinmişti. Baş edemiyoruz. Yaz aylarında hep böyleyiz. Astığımız çamaşırlar ıslak mesela, hep üstüne yapışıyor. Beyazları sererken problem yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"NE EKERSEN ONU BİÇERSİN"

Ömer Er isimli vatandaş ise para cezalarının caydırıcı olmadığına ve bilinçsiz tarım uygulayan çiftçilerin eğitilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Atalarımızın 'Ne ekersen onu biçersin' diye bir söylemi vardır. Anızdan oluşan dumanlar sağlığımızı olumsuz yönde etkilerken gelecek nesillerimize ne ekeceklerse biteceği bir toprak değil, üzerinde ot bile yetişmeyen topraklar bırakacağız. Bunların önlenmesi için ilgililer tarafından gerekli tedbirlerin alınması lazım. Bizler çiftçi çocuklarıyız. Çiftçilerin eğitilmesi lazım. Çiftçi, kendisinin en sadık yari olan toprağa çok dikkatli davranması gerektiğini bilecek yoksa para cezasıyla bunun önünü almak mümkün değil." dedi.

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