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Festival dönüşü feci kaza!

Festival dönüşü feci kaza! 1 ölü, 4 yaralı

Yalova'da meydana gelen kazada 22 yaşındaki Seray Demirtaş hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

27 Ağustos 2017 Pazar, 13:59:13 Güncelleme: 14:12:06 DHA

Bursa-İstanbul Otoyolu'nun Yalova geçişi yakınlarında kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki gençlerden 22 yaşındaki Seray Demirtaş öldü, 4 arkadaşı da yaralandı. Gençlerin, Balıkesir Edremit'teki Zeytinli Rock Festivali'nden döndükleri öğrenildi.

DHA'nın haberine göre; Kaza, saat 10.00 sıralarında Bursa-İstanbul Otoyolu Yalova geçişi Tavşanlı Mevkii´nde İstanbul yönünde meydana geldi. İçinde, Balıkesir Edremit'teki Zeytinli Rock Festivali'nden dönen gençlerin bulunduğu, 20 yaşındaki Ali Eymen Dayıoğlugil yönetimindeki otomobil, Osmangazi Köprüsü´ne 3 kilometre uzaklıktaki Tavşanlı Mevkii´nde, bir anda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı, ardından da takla attı.

Kazada, otomobilden fırlayan Seray Demirtaş olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Ali Eymen D. ile 19 yaşındaki Furkan Z., 20 yaşındaki Armen D. ve 21 yaşındaki Emine Merve K. yaralandı. Yaralılar, Yalova Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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