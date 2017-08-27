Vatan Caddesi'nde gerçekleştirilen prova dolayısıyla cadde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla gerçekleştirilen prova kapsamında askeri araçlar caddeden geçiş yaptı.

Bu arada, prova dolayısıyla Vatan Caddesi ve caddeye çıkan bazı yollar trafiğe kapatıldı. Provaların ardından Vatan Caddesi'nin yeniden trafiğe açıldığı duyuruldu.

— İBB TrafikKontrolMrk (@4444154) August 27, 2017

vatan caddesi

30 ağustos