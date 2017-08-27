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Vatan Caddesi'nde 30 Ağustos provası

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Vatan Caddesi’nde tören provası yapıldı

27 Ağustos 2017 Pazar, 14:27:49 Güncelleme: 14:42:26 AA

Vatan Caddesi'nde gerçekleştirilen prova dolayısıyla cadde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla gerçekleştirilen prova kapsamında askeri araçlar caddeden geçiş yaptı.

Bu arada, prova dolayısıyla Vatan Caddesi ve caddeye çıkan bazı yollar trafiğe kapatıldı. Provaların ardından Vatan Caddesi'nin yeniden trafiğe açıldığı duyuruldu.

  • vatan caddesi
  • 30 ağustos
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