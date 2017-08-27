İstanbul Beykoz Acarlar Mahallesi'nde inşası devam eden 33 katlı bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.





Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürmek üzere çalışma başlatan ekipler, binanın yüksek olması sebebiyle yanan kısma ulaşmakta güçlük çekti. Birbirine eklenerek uzatılan hortum, vinç yardımıyla binanın en üst katına çıkarıldı ve yangına müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın anı Haberturk.com WhatsApp Hattı'na gönderilen video ile gözler önüne serildi.

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