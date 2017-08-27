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İstanbul Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'ndaki kavga ve cinayet kamerada

Anadolu Adalet Sarayı'ndaki kavga ve cinayet anı kamerada!

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda 3 gün önce bir cinayet davası sırasında taraflar arasında başlayan kavga cinayetle bitmişti. O anlara ilişkin güvenlik kameraları ortaya çıktı

27 Ağustos 2017 Pazar, 16:08:28 Güncelleme: 16:21:33 DHA

DHA'nın haberine göre, İstanbul Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir cinayet davası sırasında, taraflar arasında B Blok'ta bulunan kantinde kavga çıkmıştı. Kavganın ardından adliye dışına çıkan taraflardan, çay bahçesinde oturanların üzerine lüks bir otomobilden ateş açılmıştı.

Olay sırasında Salih H. göğsünden, Barış G. (36) ise bacağından yaralanmıştı. Yaralılarından Salih H. (38) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, saldırganların kullandığı araç terk edilmiş olarak bulunmuştu. Kavga ve saldırı anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahı ateşlediği iddia edilen Mıhça Akış (18) ile otomobilde bulunan Fahri K., Yusuf E. (20), Hasan Ö. (21) gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında bugün Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

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