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Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına Antalya Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale ediyor

27 Ağustos 2017 Pazar, 16:43:45 Güncelleme: 16:45:06 DHA

Antalya'nın Kemer ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre; Çamyuva Mahallesi Sarıören mevkiinde saat 15.45'te başlayan orman yangınına Antalya Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına ilk anda 1 helikopter, 2 arazöz ve çok sayıda orman işçi müdahale etti. Sarp bir alanda yerleşim yerlerine yakın noktada etkili olan yangının söndürülmesi için bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

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