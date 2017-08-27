Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Kemer ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre; Çamyuva Mahallesi Sarıören mevkiinde saat 15.45'te başlayan orman yangınına Antalya Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına ilk anda 1 helikopter, 2 arazöz ve çok sayıda orman işçi müdahale etti. Sarp bir alanda yerleşim yerlerine yakın noktada etkili olan yangının söndürülmesi için bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

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