Almanya'dan tatil için Adana'ya gelen aileye düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre; olay Seyhan ilçesi, Gülpınar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Rıfat, Kemal, Cemal ve Hüseyin Altunç, Almanya'dan tatil için memleketleri Adana'ya geldi. Altunç ailesi Adana'ya geldikten yaklaşık 1 saat sonra arkadaşlarıyla hasret gidermek istedi. Bu arada motosikletle gelen iki kişi pompalı tüfekle ailenin üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu Rıfat, Kemal, Cemal ve Hüseyin Altunç ile arkadaşları Mehmet Nur Demir yaralandı. Saldırganlar, motosiklet ile kaçarken vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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