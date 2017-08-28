Almanya'dan tatil için Adana'ya gelen aileye düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır, 5 kişi yaralandı. Ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İHA'nın haberine göre; olay Seyhan ilçesi, Gülpınar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Rıfat, Kemal, Cemal ve Hüseyin Altunç, Almanya'dan tatil için memleketleri Adana'ya geldi. Altunç ailesi Adana'ya geldikten yaklaşık 1 saat sonra arkadaşlarıyla hasret gidermek istedi. Bu arada motosikletle gelen iki kişi pompalı tüfekle ailenin üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu Rıfat, Kemal, Cemal ve Hüseyin Altunç ile arkadaşları Mehmet Nur Demir yaralandı. Saldırganlar, motosiklet ile kaçarken vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Seyir halindeki motosikletten pompalı tüfekle ateş açılması sonucu ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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