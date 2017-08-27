Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nce Varış Öncesi Yolcu Bildirim Sistemi üzerinden yapılan analiz sonucunda Brezilya’dan Türkiye’ye uyuşturucu getireceği belirlenen E.A. isimli şahıs hakkında İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bilgilendirildi.

İHA'nın haberine göre; Gümrük muhafaza personeli tarafından yapılan araştırmada şüpheli şahsın Türk Hava Yolları'na ait uçakla Sao Paulo’dan İstanbul’a ineceği belirlendi. Uçağın yanaşacağı körükte konuşlanan gümrük muhafaza ekipleri uçaktan inen yolcuları kontrol ederek şüpheli şahsa ulaştı.

Personel refakatinde Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği'ne getirilen şahsın üstü ve eşyaları narkotik dedektör köpekler eşliğinde arandı. Köpeklerin şüphelinin valizine tepki vermesi üzerine açılan valizde giysilerin arasına gizlenmiş vaziyette 3 adet ön ve arka kapakları kalınlaştırılmış kitap bulundu.



Yapılan inceleme sonucunda kitap kapakları ayrıldığında paketlenmiş halde toplam 2 kilo 304 gram beyaz toz bulundu ve tozdan usulüne uygun olarak alınan numune, uyuşturucu test kitiyle analiz edildiğinde kokain uyarısı alındı.



Piyasa değeri 575 bin TL olan uyuşturucu maddeyi Türkiye’ye getiren E.A. gözaltına alındı ve Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

uyuşturucu