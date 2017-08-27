AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP'nin Çanakkale'deki Adalet Kurultayı'nın yapıldığı kamp alanında alkol kullanıldığı iddiasıyla ilgili, "CHP toplantısında dün bir rezalete şahitlik ettik. Burada arkadaşlarımızın bize gönderdiği görüntülerde gördük ki vahim bir tablo var. Şehitlik yok, Alan Başkanlığı yok adeta bir gece kulübü edasında içkiler danslar ve gece görüntüleri var. Kimin ne içtiği bizim işimiz değil ama orası mekan hakkı olan bir yer, mekan hatırası olan bir yer." dedi.

Turan, partisinin Çan İlçe Başkanlığının 6. Olağan Kongresi öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP'nin Çanakkale'deki Adalet Kurultayı'nın yapıldığı kamp alanında vahim bir tablo çizdiğini söyledi.

Dün Adalet Kurultayı'nın yapıldığı Kocadere Köyü kamp alanındaki görüntü ve fotoğrafların mekanın manevi kimliğine saygısızlık olduğunu ifade eden Turan, "Orası Tarihi Alan Başkanlığına ait bir alan. Şehitliğimiz orada büyük bir alan. İçerisinde cephanelikler, cepheler, camiler, hastaneler olan büyük bir alan. O alan içerisine insan girdiği zaman ayrı bir ruh dünyasına kapılır." diye konuştu.

Turan, orada Anzak'ların bile törenlerinde şehitlere, kendi ölülerine saygılarından dolayı içki içmediklerini, olağanüstü eğlence yapmadıklarını ve bölgenin manevi kimliğinden ders aldıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çok vahimdir ki FETÖ haricinde bir gündemi olmayan CHP toplantısında dün bir rezalete şahitlik ettik. Burada arkadaşlarımızın bize gönderdiği görüntülerde gördük ki vahim bir tablo var. Şehitlik yok, Alan Başkanlığı yok adeta bir gece kulübü edasında içkiler danslar ve gece görüntüleri var. Kimin ne içtiği bizim işimiz değil ama orası mekan hakkı olan bir yer, mekan hatırası olan bir yer. Seyit Çavuş'un, Yahya Çavuş'un, Mustafa Kemal'in gazi olduğu yer."