Filiz Aker, İstanbul Beşiktaş'ta bir otelde ünlü oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz'ı vurarak öldürdü ve ardından intihar etti. Peki Filiz Aker kimdir? İşte detaylar...
FİLİZ AKER KİMDİR?
İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir otelde ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz, Filiz Aker tarafından vurularak öldürüldü. Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker, kendisine de ateş ederek intihar etti.
Filiz Aker bir süre boyunca mankenlik yaptı, aynı zamanda çeşitli sinema filmlerinde rol aldı.
OYNADIĞI FİLMLER
- Vahşi ve Güzel (Ayşin) - 1989
- Kurtlar Geceyi Sever - 1988
- Sürgün - 1988
- Alman Avrat 40 Bin Mark (Helga) - 1988
- İnsan Avcıları - 1987
- Bir Sonbahar Hikayesi (Dış İlişkiler) - 1994
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