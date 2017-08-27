İzmir Konak'ta akşam saatlerinde gerçekleşen olayda iddiaya göre şizofren hastası olan ve tedaviyi kabul etmediği belirtelen Sertan T., annesi Serap T. ile evde bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sertan T., eline geçirdiği baltayla annesine saldırdı. Vücudunun birçok yerine balta darbesi alan talihsiz kadın, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Eşinden uzun süre haber alamayan Serhat T. eve geldiğinde Serap T.'yi kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. karşılaştı. Serhat T. durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Serap T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Tüalihsiz kadının cenazesi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis, şüpheli SertanT.'yi yakalamak için çalışma başlattı.