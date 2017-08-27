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Ardahan'da askeri araç kaza yaptı: 2 asker yaralı

Ardahan'da askerleri taşıyan minibüsle bir otomobilin çarpıştığı kazada iki asker yaralandı

28 Ağustos 2017 Pazartesi, 01:17:26 Güncelleme: 01:20:38 AA

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, bugün 16. Ulusal Kültür ve Bal Festivali dönüşü trafik kazasının meydana geldiğini söyledi.

Göle ilçe sınırlarında meydana gelen kazada, iki askerin yaralandığını belirten Bilmez, "Küçük çaplı bir kaza. Şu an ciddi bir durum söz konusu değil. İki jandarma görevlisi askerimiz müşahede altında. Kendileri için ciddi bir durum söz konusu değil." dedi.

Bilmez, yaralıları Ardahan Devlet Hastanesinde ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldığını sözlerine ekledi.

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