TEOG ikinci yerleştirme sonuçları açıklandı

Liseye yerleştirme sınavı olan TEOG'da 2. nakil sonuçları açıklandı. Sonuçları http://meb.gov.tr adresinden duyuruldu.

Öğrenciler, istemeleri halinde bugünden itibaren 6 Eylül'e kadar 3. nakil tercih başvurularını yapacak. 8 Eylül'de nakil sonuçları ile taban puanları ilan edilecek.

TEOG İKİNCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İlk tercih döneminde herhangi bir liseye yerleşemeyen binlerce öğrenci, geçtiğimiz günlerde ikinci tercihlerini yapmış ve bekleyişe geçmişti.

Açıkta kalan öğrencilerin büyük heyecanla beklediği TEOG ikinci tercih sonuçları, MEB tarafından erişime açıldı.

TEOG

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TEOG Yerleştirme Sonuçları