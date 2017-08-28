Rize'de otomobil dereye uçtu: 5 yaralı

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin dereye uçması sonucu 5 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre, kaza akşam saatlerinde meydana geldi. Rize istikametinden Artvin istikametine gitmekte olan M.K yönetimindeki otomobil dereye uçtu. Bariyerleri kırıp geçen otomobilin içerisinde aynı aileden 5 kişi vardı. Yaralılar M.K., M.K., F.K., F.K. ve G.Ç. olay yerine gelen Çayeli Belediyesi İtfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan F.K.'nın hayati tehlikesi devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.