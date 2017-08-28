Ayrı odada yatmak boşanma nedeni! Yargıtay'dan dikkat çeken karar

Ankara'da yaşayan Zeynep B. ve Nedim B. 2008 yılında evlendi. İlerleyen dönemde aralarında yaşanan tartışmalar çiftin odalarının ayırmasına neden oldu.

Habertürk TV'den Yasemin Güneri'nin haberine göre; Davacı Zeynep B., Ankara 3. Aile Mahkemesi'ne boşanmak istediğini belirterek dava açtı. Dava açmadan 3 yıl önce odalarını ayırdıklarını ve zorunluluk halinde birbirlerine notlar yazarak iletişim kurduklarını belirtti ve evliliklerinin sonlandırılmasını istedi. Eşi ise boşanmak istemediğini belirtti. Mahkeme, ayrı odalarda yatmanın ve notlarla iletişim kurmanın boşanma nedeni sayılamayacağına dikkat çekerek davayı reddetti.

Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay Hukuk Dairesi, mahkemenin kararını bozdu. Çiftin boşanmasına karar verilmesini talep etti. Çiftin ayrı odalarda, not yazarak iletişim kurmasının çiftin arasında sevgi ve saygının bittiğinin göstergesi olduğuna dikkat çekildi.

Yargıtay kararına göre; ayrı odalarda yatmak ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizliğin mevcut olduğunun da göstergesi.

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