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İstanbul sahte operasyon
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Sahte avukat çetesine operasyon: 20 bin kişinin kişisel bilgilerini çalmışlar

Sahte avukat çetesine operasyon! 20 bin kişinin kişisel bilgilerini çalmışlar

İstanbul’da bir kurumdan 20 bin kişinin kişisel bilgilerini çalan 14 kişilik bir çeteye operasyon düzenlendi

28 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:24:24 Güncelleme: 11:31:10

İstanbul’da mesaj attıkları kişilere kendilerini avukat olarak tanıtan şüpheliler “Sizin SSK’ya 4 bin lira borcunuz var. Bin lira verirseniz biz hallederiz.” diyerek dolandırdı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Gerçek bir avukatın başvurusu üzerine başlatılan soruşturmada sahte bir avukat çetesine ulaşıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri İstanbul’da  düzenlediği operasyonda kendilerini avukat olarak tanıtarak vatandaşı dolandırdığı iddia edilen 14 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan çetenin içinde 20 bin kişinin kişisel bilgilerini çalan şüphelide bulunuyor.

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