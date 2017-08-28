Bakanlar Kurulu'nda alınan kararla Kurban Bayramı tatilinin 10 gün ilan edilmesiyle birlikte vatandaşa müjdeli haber verilmişti. Ancak ilan edilen tatilin her günü resmi tatil değil ve bazı günler idari izin uygulanacak. Peki 28 Ağustos - 29 Ağustos tatil mi? Kurban Bayramı'nda bankalar, kargolar, PTT ve eczane açık mı? İşte detaylar...

28 AĞUSTOS - 29 AĞUSTOS TATİL Mİ?

10 günlük Kurban Bayramı tatili kapsamında idari izin olarak ilan edilen 28 Ağustos - 29 Ağustos tarihlerinde memurlar idari izinli olarak. Aynı zamanda 28 Ağustos - 29 Ağustos tarihlerinde özel sektör çalışanları da tam gün çalışacak.

İdari izin verildiğinde devlet memurlarının haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamaz. İdari izin bir nevi kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamına gelmektedir. Haliyle özel sektörün de çalışanları için idari izin kararı vermesi gerekir. Özel sektör isterse elemanlarını söz konusu tarihlerde çalıştırabilir.

KURBAN BAYRAMI'NDA BANKALAR AÇIK MI?

Kurban Bayramı'nda finansal işlemlerini yapmak için bankaların hizmet verip veremeyeceğini merak eden vatandaşlar, merakla "Kurban Bayramı'nda bankalar açık mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

Bankaların Kurban Bayramı tatili kapsamında çalışma programı şu şekilde;

28 Ağustos Pazartesi: Açık

29 Ağustos Salı günü: Açık

30 Ağustos Çarşamba Zafer Bayramı: Tatil

31 Ağustos 2017 Perşembe Günü | Arefe: Yarım Gün

1 Eylül 2017 Cuma Günü | Kurban Bayramı 1. Gün: Kapalı

2 Eylül 2017 Cumartesi Günü | Kurban Bayramı 2. Gün: Kapalı

3 Eylül 2017 Pazar Günü | Kurban Bayramı 3. Gün: Kapalı

4 Eylül 2017 Pazartesi Günü | Kurban Bayramı 4. Gün: Kapalı

KURBAN BAYRAMI'NDA HASTANELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı'nda olası bir sağlık probleminde hastaneye gidecek olan vatandaşlar, hastanelerin çalışıp çalışmayacağını, eğer çalışıyorsa da hangi servislerinin hizmet vereceğini merak ediyor.

Kurban Bayramı tatili boyunca hastanelerde yalnızca acil servis hizmet verecek. Hastane acil servisleri 7/24 açık olacak.

KURBAN BAYRAMI'NDA PTT AÇIK MI?

Kurban Bayramı'nda PTT yoluyla gönderi bekleyen veya bir gönderi göndermek isteyen vatandaşlar, PTT'nin Kurban Bayramı'nda hizmet verip vermeyeceini araştırıyor. Kurban Bayramı'nda PTT, diğer devlet kurumlarında olduğu gibi hizmet veremeyecek ve teslimatları Kurban Bayramı'nın hemen ardından gerçekleştirecek.

KURBAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?

İlaç kullanan veya bir sağlık probleminde ilaç kullanması gereken vatandaşların merak ettiği eczanelerin açık olup olmayacağı sorusu da açıklık kazandı. Buna göre, Kurban Bayramı boyunca eczanelerde nöbet sistemi olacak ve yalnızca nöbetçi eczaneler açık olacak.

Vatandaşlar, yaşadıkları bölgede yer alan nöbetçi eczaneyi tespit ederek buradan ilaç alabilecek. Öte yandan İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için İstanbul Sağlık Müdürlüğü, nöbetçi eczane tespiti geçtiğimiz aylarda için bir internet sitesi oluşturdu.

İSTANBUL'DAKİ NÖBETÇİ ECZANELERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KURBAN BAYRAMI'NDA KARGOLAR AÇIK MI?

Kurban Bayramı'nda kargoların açık olup olmadığı ve gönderi teslimatlarının yapılıp yapılmayacağı konusu da büyük merak konusu. Kurban Bayramı'nda alım-teslim yapmak isteyen vatandaşlar, kargoların açık olup olmayacağını araştırıyor.

Bazı kargo şirketleri Kurban Bayramı'nda açık olacak ve hizmet verecek. Aynı zamanda bazı kargo şirketleri de çalışmayacak ve tatil yapacak. Hangi kargo şirketlerinin açık olduğunu öğrenmek ve en sağlıklı bilgiye ulaşmak için istediğiniz kargo şirketini arayarak öğrenebilirsiniz.

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Bayramda bankalar açık mı?

Bayramda kargolar açık mı?

Bayramda PTT açık mı?

Bayramda eczaneler açık mı?