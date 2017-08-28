Sinan Oğan'dan yeni parti açıklaması! Katılacak mı?

MHP'nin muhalif isimlerinden olan Sinan Oğan, Meral Akşener öncülüğünde kurulacak olan yeni partiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"YENİ PARTİYE KATILACAK MI?"

Sözcü gazetesine konuşan Oğan, yeni partiye geçip geçmeyeceğine ilişkin soruya şu yanıtı verdi;

"Siyasete MHP'de başladım ve MHP dışında da ne bir başka parti ne de başka oluşumda hiç yer almadım. Bu süreçte bana çeşitli vesilelerle siz gazeteciler; “Bir B planınız var mı?” diye sorduğunuzda benim cevabım hep şu oldu: “Benim A planım da, B planım da, C planım da MHP'dir” dedim. Beni destekleyen delege arkadaşlarımıza da partili kardeşlerimize de bir tek şeyin sözünü verdim o da MHP'de mücadele etme sözüydü. Biz ülkücüler hep zora talip olduk, çileye talip olduk. Ben de hiçbir zaman zoru görünce başka diyarlarda ikbal arayışına girmedim. Hiçbir zaman; “Burada mücadele edelim bir bakalım tutarsa burada kalırız, tutmazsa başka denizlere yelken açarız” demedim. İlk gün ne dediysek bugün de aynı şeyi diyorum. Ayrıca bunu bir tek ben değil bütün ekip arkadaşlarımız diyor. Nitekim yeni parti çalışmaları kamuoyuna yansıyınca gelen sorular üzerine; “Ben mücadeleyi MHP'de devam ettireceğim” demiştim. Bu açıklamamın üzerine hem Genel Merkez'de, hem il ve ilçelerde mevcut yönetimdeki arkadaşlarımızdan, delegelerimizden çok sayıda destek mesajı aldım, hâlâ da alıyorum."