Bakan Soylu'dan arka koltukta emniyet kemeri uyarısı

Soylu, sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğrafın altında "Arka koltukta kemer takıyorum. Ya siz? #FreneDeğilKuralaGüven" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun bu paylaşımına bazı vatandaşlar da benzer fotoğraflarla cevap verdiler. Trafikte arka koltukta oturup emniyet kemerini takan çok sayıda vatandaş, fotoğrafını çekip Bakan Soylu'ya gönderdi. Soylu, kendisine gönderilen fotoğrafların bir kısmını da kendi Twitter hesabından paylaştı.

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 27, 2017

Sosyal medyada ilgi gören kampanya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanlığının arka koltukta da emniyet kemeri kullanımını teşvik etmek için hazırladığı tanıtım filmini paylaşmasıyla Twitter gündeminde ilk sıralara yükseldi.

süleyman soylu