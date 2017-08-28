Manisalı Adil Öksüz'den suç duyurusu

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz ile isim benzerliği bulunan Manisalı Adil Öksüz, hem maddi hem de manevi olarak zor durumda kaldığı gerekçesiyle, konuyu gündeme getiren başta CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan olmak üzere savcılığa suç duyurusunda bulundu. Öksüz'ün avukatı Şakir Balcı ise konunun artık yargıya intikal ettiğini belirterek, Manisalı Öksüz hakkında koruma talep ettiklerini de açıkladı.

DHA'nın haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, bir gazetede ve bazı haber sitelerinde de yer alan FETÖ'nün 'Hava Kuvvetleri İmamı' firari Adil Öksüz'ün, Ankara, İstanbul, Elazığ ve İzmir arasında uçakla rahatça dolaştığı iddiasının ardından bu kişinin isim benzerliği bulunan Manisa Salihli İlçesi'nde sebze-meyve toptan satıcısı Adil Öksüz olduğu ortaya çıktı. Manisalı Öksüz, avukatı Şakir Balcı ile birlikte bugün adliyeye gelerek Tezcan ve bazı basın kuruluşları hakkında suç duyurusunda bulundu.

ÖZÜR BEKLİYOR

Öncesinde açıklama yapan Öksüz, CHP'li Bülent Tezcan'dan özür beklediğini ifade ederek, "Ben de bir Türk vatandaşıyım. Seyahatimi rahatlıkla yapıyorum. İsmimle gurur duyuyorum. Bu ülkenin şerefli, namuslu, canını rahat rahat verecek çok şerefli Adil Öksüzleri var. Çıkıp da çirkin politikalarla biletlerle medyanın önünde siyaset yapmak, ismimi kullanmak hoş olmadı. Bu süreç içerisinde gereken yetkilerimizi kullanacağız. Ondan bir özür bekliyorduk. Haberi yapan gazeteden özür bekliyorduk. Ancak hala işin ciddiyetinde değiller. Benim mahremime kadar dil uzatmaları, kardeşime kadar bu işin uzatılması hoş bir durum değil. Devletimizin her zaman arkasındayız. Savcılarımıza ve emniyet teşkilatımıza laf ettirmeyiz. Bunu da iyi bilsinler. Kalıpta şovmenlik yapmanın bir anlamı yok" diye konuştu.

"MADDİ VE MANEVİ YARALARI VAR"

Adil Öksüz'den sonra açıklama yapan avukat Şakir Balcı ise müvekkilinin hem maddi hem de manevi olarak yara aldığının altını çizdi. Ailenin yaşadığı maddi ve manevi zararın hukuki süreçle giderileceğini ifade etti. Avukat Balcı, "Söz edilen isim rastgele bir isim değil. Basit bir isim benzerliğini, basit bir T.C. numarası üzerinden tespit ederek kişilerin farklı kişiler olduğunu tespit etmek an meselesiyken, böyle küçük basit bir çalışmaya girişmeyerek, aileyi çiğneyip geçmek adını kamuoyunun önüne atmak doğrusu şık ve ahlaki değil. Hukuki zeminde gerekli hesapları soracağız. Çok büyük yanlış oldu. Ailenin içerisinde bulunduğu mağduriyeti hukuk süreci içerisinde gidermiş olacağız" diye konuştu.

"HEM TAZMİNAT HEM DE CEZA HUKUKU BAKIMINDAN DAVALAR AÇACAĞIZ"

Konuyla ilgili olarak hem CHP'li Tezcan, hem de haberi yapan gazeteciler hakkında tazminat ile ceza hukuku davası açacaklarını belirten Avukat Balcı, "3 cepheli bir hadise var karşımızda. Birincisi konuyu görsel basına taşıyan ilgili basın kuruluşlarıyla bir çalışma yapıyoruz. Onlar bakımından tekzip yöntemi de dahil bir başvuru yapacağız. Bir de doğru ve dikkatli haber yapmamalarına bağlı olarak ilgili basın kuruluşlarına tazminat davası açılacak. Konuyu haberleştiren ve kamuoyunun önüne koyan ilgili makam ve siyasi kişiler üzerinden hem tazminat, hem de ceza hukuku bakımından hakaret, içerikli hukuki davaları açacağız. Ailenin mağduriyetini iki kanaldan gidermeyi planlıyoruz" dedi.

"SAMİMİ BİR AÇIKLAMA OLMAMIŞ"

CHP'li Tezcan'ın konuyla ilgil olarak 'Beni niye şikayet edecek. Gitsin savcıyı şikayet etsin' açıklamasıyla ilgili olarak da Avukat Balcı, "Türkiye, 15 Temmuz'dan itibaren içinde geçmekte olduğu zor bir süreçten yaşamakta. Bu süreç içerisinde çok ciddi bir nüfus, çok ciddi bir şüpheli sanık sayısı savcılık ve emniyet takip etmekte. Bu çerçevede zaman zaman Cumhuriyet Savcılıklarımızın ve emniyet teşkilatımızın bünyesinde değişik kişiler gözaltına kalabilir. Bizim için önemli olan baki tespitleri doğru olarak yapıp şüphe ve kaygı uyandıran durumlarda olan kişileri ayıklamaktır. Burada gördüğümüz şey Cumhuriyet savcıları ve emniyet ile ilgili değildir. Müvekkilim haklarını bilmekte. O açıklama ayrıca işin tuzu biberi olmuş. Samimi bir açıklama olmamış. Belli bir makama ulaşmış kişilerin isim telafuzlarında çok dikkatli olması gerekir. Benzeri isimler vardır çıkabilir. Onlara sirayet etmemesi bakımından konunun bu Adil Öksüz üzerinden onlarıda koruma anlamına almış oluruz. Çok dikkat edilmesi bir konu" dedi.

KORUMA TALEBİNDE BULUNDU

Açıklamasını ardından Avukat Balcı ve Adil Öksüz, nöbetçi Savcılığa giderek suç duyurusu dilekçesini teslim etti. Adliye çıkışında açıklamada bulunan Avukat Balcı, müvekkili istemesede Adil Öksüz hakkında koruma talebinde bulunduklarını belirterek, hukuki sürecin başladığını söyledi.