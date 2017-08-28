Meteoroloji'den Marmara Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yarın için Marmara Denizi'nde fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den yapılan açıklama şu şekilde;

Marmara Denizi'nde yarın (29.08.2017 Salı) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli esecek olan rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın Çarşamba günü (30.08.2017) ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

Marmara Denizi