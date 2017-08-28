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Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu

Esenyurt'ta kiraladıkları depoda uyuşturucu hap imalatı yapmak istedikleri öne sürülen biri kadın öğretmen 5 kişinin yakalandığı operasyonda, 4 milyon uyuşturucu hap yapılabilecek miktarda ham madde ele geçirildi

28 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:32:32 Güncelleme: 14:48:26 AA

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu hap imalatı yapacakları öğrenilen kişileri takibe aldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinasyonunda çalışmasını sürdüren narkotik ekipleri, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından şüphelilerin Esenyurt'ta kiraladıkları depoya baskın düzenlendi.

Operasyonda, "uyuşturucu satmak ve kullanmak" suçundan kaydı bulunan Ç.B. (50), A.A. (47), E.Ö. (42), M.T.K. (40) ile E.Ö. (30) adlı kadın öğretmen yakalandı. Şüphelilerden 4 erkeğin uyuşturucu hap imalatı yapacakları, güvenlik güçlerinin dikkatini çekmemek için kadın öğretmenin de kurye olarak kullanılacağı iddia edildi.

Depoda yapılan aramada, 4 milyon uyuşturucu hap yapılabilecek miktarda ham madde, 60 kilogram kimyasal madde, hap üretim makinesi, fırın, ham madde öğütücü makine, 2 hassas terazi ile diğer malzemeler bulundu.

Zanlıların, imalatını yaptıkları uyuşturucu hapları yurt dışında pazarlamayı planladıkları öğrenildi.

Gözaltındaki 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

  • Esenyurt
  • uyuşturucu
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